Путин заявил, что США уничтожили Югославию и разрушили Ирак

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США регулярно осуществляют незаконные военные операции в тысячах километров от собственной территории в обход Совбеза ООН, в частности, американцы уничтожили Югославию и разрушили Ирак, заявил Владимир Путин.
"Югославию бомбили – под каким предлогом? Что с санкции Совета безопасности (ООН. – Прим. ред.) что ли? Где Югославия и где США? Уничтожили страну", – сказал президент России на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По словам Путина, точно так же, без санкций международного сообщества, Соединенные Штаты вторглись в Ирак. Это привело к разрушению страны и ее превращению в оплот терроризма, подчеркнул президент РФ.
"А потом выяснилось, что ошиблись. Потом выяснилось, что "нас разведка подвела", – отметил Путин.
Он напомнил, что аналогичным образом, игнорируя СБ ООН, американцы вошли и в Сирию.
"Что хотят, то и делают", – подытожил Путин.
Ранее Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям со стороны США верить нельзя. Глава государства подчеркнул, что власти Соединенных Штатов легко принимают решения о выходе из международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными.
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