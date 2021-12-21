Путин заявил, что ему надоели манипуляции Запада

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Страны Запада манипулируют нормами международного права с тем, чтобы обеспечить свои интересы и безопасность за тысячи километров от собственных границ. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

"Когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, <...> а когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН. <...> Эти манипуляции надоели", – сказал президент.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В числе основных положений документов значится отказ Североатлантического альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины, требование к участникам договоров не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, обязательство наладить горячие линии для экстренных контактов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что тем самым Россия сделала первый шаг в направлении налаживания отношений двух стран, добавив, что теперь черед за Вашингтоном.

