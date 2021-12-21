Путин сообщил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США

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Владимир Путин заявил, что долгосрочным юридическим гарантиям со стороны США верить нельзя. Об этом он сообщил во время расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

"Хоть юридически обязывающие договоренности должны быть, а не устные заверения. Цену таким устным заверениям, словам и обещаниям мы хорошо знаем", – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что власти Соединенных Штатов легко принимают решения о выходе из международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В числе основных положений документов значится отказ Североатлантического альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины, требование к участникам договоров не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, обязательство наладить горячие линии для экстренных контактов.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что тем самым Россия сделала первый шаг в направлении налаживания отношений двух стран, добавив, что теперь черед за Вашингтоном.

