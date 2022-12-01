Лавров заявил, что НАТО вернулось к приоритетам холодной войны

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НАТО вернулось к приоритетам холодной войны, в рамках которых Россию пытаются держать вне Европы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

Он вспомнил, как создавался Альянс. По его словам, первый генсек Гастингс Исмей вывел формулу, по которой русских нужно было держать вне Европы, американцев – внутри нее, а немцев – под контролем.

Лавров выразил мнение, что происходящие сейчас события означают возвращение НАТО к прежним приоритетам. Вместе с тем он добавил, что сейчас США уже поработили Европу и держат под контролем весь Евросоюз.

Ранее бывший министр финансов ФРГ Оскал Лафонтен выразил мнение, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена отвести силы НАТО от России еще до начала спецоперации. Он напомнил, что Вашингтон отверг требование Москвы не размещать американские военные объекты на границе с Россией.



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