В ФРГ заявили, что Шольц должен был призвать Байдена отвести силы НАТО от России

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Экс-министр финансов ФРГ Оскал Лафонтен считает, что канцлер Германии Олаф Шольц и другие представители европейских правительств перед началом спецоперации на Украине должен был призвать президента Соединенных Штатов Джо Байдена учитывать интересы России.

"Возможности для переговоров все еще были. Основная проблема заключалась в том, что американцы резко отвергли требование РФ <...> не размещать военные объекты США на границе с Россией. В этом отношении ситуация была сложной", – сказал он в интервью изданию Westen.

Лафонтен подчеркнул, что в Европе не может быть мира без России, однако, указал он, многие политики этого не понимают. Он обратил внимание на то, что на границе ядерной державы не могут быть размещены американские ракеты с подлетным временем в несколько минут.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО перешли "красную черту". Он напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о нерасширении на Восток. При этом Москва сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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