27 октября, 18:41Политика
Россию просто послали при попытке договориться о нерасширении НАТО – Путин
Фото: Москва 24
Запад просто послал Россию при последней попытке договориться о нерасширении НАТО, хотя знал, что для нее категорически неприемлемо вхождение Украины в Альянс, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Очередная попытка в конце прошлого года в очередной раз провалилась. Нас просто послали подальше и все. Сказали: "Ладно, сидите там и ладно", – сказал он.
Президент подчеркнул, что интересы Москвы в области безопасности были полностью проигнорированы.
"Расширение НАТО за счет Украины было абсолютно неприемлемо для нас, и все это знали", – добавил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что ни одна страна в мире никогда не сможет диктовать России, какое общество строить. По словам президента, угрозу мировой гегемонии Запада представляет создание альтернативных общественных моделей, которые неизбежно будут находить развитие.
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