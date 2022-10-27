Россия не могла не признать независимость Донбасса – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Владимир Путин заявил, что Россия не могла не признать Донбасс, поскольку его население не выжило бы. Об этом он сообщил на встрече международного дискуссионного клуба "Валдай".

Президент России заявил, что отказ от признания Донбасса был бы сравним с тем, чтобы бросить народ на произвол судьбы.

"Значит, мы должны были бы сделать следующее, что мы и сделали – включили их в состав Российского государства. Они одни не выживут, это очевидный факт", – сказал Путин.

В ходе проведения "Валдая" Путин также заявил, что до сегодняшних событий Украину довела не Россия, а Запад.

Как считает российский лидер, он постоянно думает о человеческих потерях, связанных со специальной военной операцией на Украине. Однако при этом президент заявил, что происходящее идет России на пользу.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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