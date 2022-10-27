России никто не сможет диктовать, какое общество строить – Путин

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Ни одна страна в мире никогда не сможет диктовать России, какое общество строить, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах мы должны строить", – сказал президент.

По словам главы государства, угрозу мировой гегемонии Запада представляет создание альтернативных общественных моделей, которые неизбежно будут находить развитие.

"Прямая угроза для политической, экономической, идеологической монополии Запада в том, что в мире могут возникнуть альтернативные общественные модели. Более эффективные, хочу это подчеркнуть, более эффективные в сегодняшнем дне, яркие, привлекательные, чем те, что есть", – подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что Запад не сможет смахнуть Россию с геополитической карты.

Ранее Путин предупредил Запад, что отсидеться вряд ли получится. По его словам, западным странам и "новым центрам многополярного мироустройства" придется начать равноправный разговор об общем будущем. Президент отметил, что посеявший ветер пожнет бурю. Путин добавил, что кризис приобрел глобальный характер и уже затронул всех.

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