События на Украине являются частью тектонических изменений в мире – Путин

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Текущая ситуация на Украине и другие события в разных странах являются проявлениями тектонических сдвигов в глобальном миропорядке, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он пояснил, что, в частности, имеет в виду изменения, произошедшие после начала специальной военной операции.

"Все эти изменения, они идут в течение многих лет, уже давно, просто на это так или иначе кто-то обращает внимание, а кто-то – нет. Но это тектонические изменения всего миропорядка", – сказал Путин.

По его словам, причиной этих событий стало накопление и всплеск энергии.

"Но они происходили и раньше, возникают новые центры силы", – заявил президент.

Глава государства отметил, что не Россия, а Запад довел мир и Украину до нынешней ситуации.

"Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию?" – сказал он.

Также Путин признался, что постоянно думает о человеческих потерях, связанных со специальной военной операцией на Украине. Кроме того, спецоперация сопровождается экономическими потерями, а также большими приобретениями, добавил он.

"То, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете – я хочу это подчеркнуть – идет на пользу России и ее будущему", – заключил российский лидер.

Ранее Путин назвал политическую деятельность Запада грязной и кровавой. Западные страны, подчеркнул российский лидер, отрицают суверенитет государств и народов. Путин вспомнил про те действия Запада, из-за которых возникла война на Украине и провокация вокруг Тайваня.

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