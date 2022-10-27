Путин заявил, что РФ никогда не считала себя врагом Запада

Фото: Москва 24

Россия никогда не считала и не считает себя врагом западных государств, несмотря на происходящее противостояние. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В нынешних условиях жесткого конфликта – скажу прямо некоторые вещи – Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада", – подчеркнул президент.

Он отметил, что западным элитам стоит задуматься о цене желания сохранить свою гегемонию. По словам российского лидера, народы мира не будут терпеть политику принуждения, ведь сама эта практика уже давно дискредитировала себя.

Путин заявил, что стремления Соединенных Штатов продолжить свои попытки давления на другие государства представляют собой ошибочную политику. Глава государства напомнил, что многие страны теперь отказываются работать с США, хотя американская сторона пытается оказать давление.

Помимо это, Путин назвал политическую деятельность Запада грязной и кровавой. Западные страны, подчеркнул российский лидер, отрицают суверенитет государств и народов. Путин вспомнил про те действия Запада, из-за которых возникла война на Украине и провокация вокруг Тайваня.

Из-за действий западных стран, подчеркнул глава государства, продовольственная обстановка в мире только ухудшилась.

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