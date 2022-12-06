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13:02

Общество

Песков прокомментировал информацию о якобы новой волне мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит обращать внимание на ложную информацию в соцсетях о якобы предполагаемой новой волне мобилизации.

Пресс-секретарь президента РФ призвал читать только официальные источники, так как на данный момент в Сети публикуется множество намеренных провокаций.

"Нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, то президент уже все сказал. Поэтому просто на эти все сообщения не нужно обращать внимания", – цитирует Пескова ТАСС.

В конце октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Министр подчеркнул, что задача по призыву в армию 300 тысяч граждан выполнена.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
властьобщество

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