Путин отверг необходимость в дополнительном наборе граждан по мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В России больше не нужно набирать дополнительных людей в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с матерями участников спецоперации.

Во время беседы Ирина Сумынина из Краснодара рассказала, что у нее четыре сына, из которых двое участвуют в СВО. Кроме того, на Украине находится и муж женщины. По ее словам, родные отправились в зону спецоперации добровольцами. Она добавила, что младшему сыну сейчас 17 лет, поэтому она с ужасом ждет, что после исполнения 18 лет он тоже пойдет.



"Не надо, не надо, хватит нам", – сказал Путин.

По его словам, одному из сыновей также нужно бы вернуться.

Ранее СМИ сообщили, что послание президента состоится до конца года и в нем Путин якобы затронет мобилизацию солдат и офицеров, экономику, новые мировые правила игры от России и судьбу всех россиян. В ответ на это официальный представитель Кремля сказал, что эта информация не является правдивой.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!