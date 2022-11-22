22 ноября, 19:00Политика
В Кремле еще не видели обращение с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели обращения с просьбой официально издать указ о завершении частичной мобилизации.
"Нет. Пока не видели", – ответил он на соответствующий вопрос, его слова приводит РИА Новости.
В пресс-службе партии "Яблоко" ранее сообщили, что фракция в Законодательном собрании Карелии направила запрос об этом президенту РФ. Депутаты объяснили, что официальные лица сообщили о завершении мобилизации, но нормативных актов об этом не последовало.
28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Глава ведомства уточнил, что задача по призыву в армию 300 тысяч граждан выполнена.
Позднее Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с юристами вопрос необходимости указа о завершении частичной мобилизации в России. В начале ноября представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что эксперты государственного правового управления в администрации президента заявили об отсутствии необходимости в таком нормативном акте.
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