В Кремле еще не видели обращение с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели обращения с просьбой официально издать указ о завершении частичной мобилизации.

"Нет. Пока не видели", – ответил он на соответствующий вопрос, его слова приводит РИА Новости.

В пресс-службе партии "Яблоко" ранее сообщили, что фракция в Законодательном собрании Карелии направила запрос об этом президенту РФ. Депутаты объяснили, что официальные лица сообщили о завершении мобилизации, но нормативных актов об этом не последовало.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации в России. Глава ведомства уточнил, что задача по призыву в армию 300 тысяч граждан выполнена.

Позднее Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с юристами вопрос необходимости указа о завершении частичной мобилизации в России. В начале ноября представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что эксперты государственного правового управления в администрации президента заявили об отсутствии необходимости в таком нормативном акте.



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