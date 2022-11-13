Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, ранее призванных на службу

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Владимир Путин призвал демобилизовать студентов Донбасса, которые ранее проходили военную службу. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения", – цитирует его ТАСС.

Песков напомнил, что после включения республик Донбасса в состав РФ Народная милиция вошла в ВС России.

Ранее глава государства внес поправки в указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации. Уточнялась, что, согласно документу, отсрочку могут получить студенты очной и очно-заочной форм обучения среднего профессионального и высшего образования, а также аспиранты.

До этого также стало известно, что студенты, которые решили принять участие в специальной военной операции на Украине, могут взять академический отпуск и сохранить место в учебном заведении.

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