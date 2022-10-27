Регионы выразили готовность привлекать студентов к работе по "трудовой мобилизации"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Ленинградской и Курской областях выразили готовность присоединиться к программе "трудовой мобилизации" студентов, в рамках которой обучающиеся заменяют мобилизованных сотрудников предприятий. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на администрации регионов.

В Курской области отметили, что студентов будут направлять на рабочие места при наличии соответствующих запросов от предприятий. В Ленинградской области заявили, что на данный момент программа не реализуется. Однако там выразили готовность рассмотреть опыт других регионов применительно к учреждениям среднего профессионального образования.

В Курганской области студенты средних специальных учебных заведений последний год обучения проводит на предприятиях, чтобы получать необходимые навыки.

"Челябинский государственный университет взаимодействует с предприятиями города и собирает информацию о потребности в студентах профильных специальностей для замещения трудовых обязанностей мобилизованных сотрудников. Для студентов ссузов такая программа в настоящее время не планируется", – рассказали в министерстве образования региона.

В Чукотском автономном округе, Брянской, Ростовской и Нижегородской областях пока не планируют реализовывать такую программу. В Калужской области в настоящее время изучают востребованность указанного проекта.

В Кузбассе студенты вузов и ссузов начали приходить на рабочие места, которые освободились из-за частичной мобилизации, 19 октября. С момента запуска программы Центр опережающей профессиональной подготовки получил 161 заявку от предприятий и реализовал уже 134. Руководитель ЦОПП Виктор Лысенко рассказал, что обычно в работниках нуждаются угольные, металлургические и строительные компании.



Адвокат Алексей Гавришев подчеркнул, что эта программа с юридической точки зрения не является трудовой мобилизацией.

"Трудовая мобилизация – это принудительное привлечение населения к широкому спектру работ на основе нормативно-правовых актов при чрезвычайной ситуации или в военное время", – сказал Гавришев.

В Кузбассе и других регионах РФ, пояснил юрист, программы реализуются на добровольной основе.

Ранее депутат от КПРФ Михаил Матвеев внес в Госдуму законопроект об освобождении от мобилизации людей, которые не служили в армии. Он также предложил исключить докторов и кандидатов наук из перечня граждан, подлежащих призыву в рамках частичной мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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