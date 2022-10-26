В РФ призвали дать отсрочку от мобилизации мужчинам с женами на 12-й неделе беременности

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила предоставить отсрочку от мобилизации мужчинам, чьи жены находятся на 12-й неделе беременности. Эту инициативу она представила главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной, сообщает "Газета.ру".

По мнению Волынец, такие меры должны поддержать институт семьи, который является основой сильного государства. Она отметила, что семья не может стать крепкой без участия мужчины.

"​При наличии уже имеющихся оснований для предоставления отсрочки полагаю важным дополнительно предусмотреть меры поддержки семьи по введению специальной отсрочки от призыва на военную службу мужчинам, имеющим жену, срок беременности которой составляет не менее 12 недель, и до достижения ребенком после рождения возраста 6 месяцев", – указано в письме Волынец.

Она добавила, что правительство РФ и власти регионов разработали меры по защите прав мобилизованных и членов их семей. В частности, граждане, работающие по ряду специальностей, имеют право на отсрочку от призыва.

Ранее Останина сообщила об освобождении от частичной мобилизации отцов детей-инвалидов, вне зависимости от числа детей в семье.

Кроме того, частичной мобилизации не подлежат и отцы с двумя детьми, если их жена находится на 22-й неделе беременности.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!