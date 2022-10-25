В России необходимо увеличить производство вещевого имущества на нужды армии – Мишустин

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России необходимо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для полного укомплектования мобилизованных. Об этом он сообщил на заседании КС по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ на фоне спецоперации, которое провел Владимир Путин.

"В полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан", – цитирует российского премьера РИА Новости.

По словам председателя правительства, достичь поставленных целей можно, включив в работу как крупные, так и малые региональные предприятия легкой промышленности. При этом необходимо наладить бесперебойные поставки материалов.

Премьер-министр РФ также уточнил, что средства для выплат мобилизованным гражданам были доведены до Минобороны России. Средства на закупку экипировки для военнослужащих также были выделены.

"Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня составляет 195 тысяч рублей, также предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием", – сообщил премьер-министр России.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что свыше 8,5 тысячи родственников мобилизованных граждан получили материальную помощь. Как отметил мэр Москвы, все обращения граждан по вопросам материальной поддержки рассматриваются в индивидуальном формате.

В рамках поддержки мобилизованных граждан правительство России утвердило для них отсрочку по уплате налогов. Меры будут действительны в течение трех месяцев после завершения военной службы по мобилизации.



Более 8,5 тысячи родственников мобилизованных получили матпомощь – Собянин

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