Песков опроверг сообщения о планах Путина объявить "мобилизацию страны"

Фото: kremlin.ru

Информация СМИ о том, что в послании Федеральному собранию Владимир Путин якобы объявит о "мобилизации страны", не соответствует действительности, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее издание Pravda.Ru писало, что послание главы государства состоится до конца года и в нем президент затронет мобилизацию солдат и офицеров, экономику, новые мировые правила игры от России и судьбу всех россиян.

"Нет", – ответил Песков на вопрос, является ли эта информация правдивой.

Ранее представитель Кремля сообщил, что точных сроков оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Он пообещал, что сообщит дату, как только ее определят.

До этого Песков рассказал, что послание Федеральному собранию является приоритетным для президента, поэтому после того, как будут определены даты его оглашения, появится понимание и по другим мероприятиям.

Представитель Кремля добавил, что формат данных мероприятий будет зависеть от того, каким образом Путин организует свой рабочий график.

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