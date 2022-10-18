В Кремле высказались о дате послания президента Федеральному собранию

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Дата послания Владимира Путина Федеральному собранию по-прежнему не определена, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отказался говорить о предполагаемых темах этого выступления, напомнив, что содержание послания никогда не озвучивают заранее.

До этого Песков заявил, что президент выступит с посланием до конца 2022 года. Представитель Кремля подчеркнул, что прямая линия с российским лидером состоится в обязательном порядке. При этом со временем эфира пока не определились.



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