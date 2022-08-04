В Кремле допустили объединение прямой линии и пресс-конференции Путина

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Прямая линия с Владимиром Путиным может быть объединена с ежегодной пресс-конференцией главы государства и состояться ближе к зиме, однако окончательное решение еще не принято, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там посмотрим, осень или зима, может, после пресс-конференции заключительно, будем смотреть", – приводит ТАСС его слова.

При этом Песков уточнил, что дата проведения прямой линии в настоящее время не определена, однако в августе она точно не состоится. По его словам, прецедент объединения двух мероприятий уже был.

Ранее Песков заявил, что сроки прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным определят в сентябре.

По его словам, общение главы государства с гражданами состоится не раньше осени.

До этого он сообщил, что формат проведения прямой линии с Владимиром Путиным в этом году будет зависеть от ситуации с коронавирусом. По его словам, в Кремле будут ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора.