Прямая линия с президентом РФ состоится не раньше осени – Песков

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Сроки прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным определят в сентябре, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, слова которого передает "Газета.ру".

По его словам, общение главы государства с гражданами состоится не раньше осени.

"Время будет определено, будет назначено. В связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести прямую линию. Сейчас все-таки отпускной период очень у многих людей, поэтому они наверняка не смогут наблюдать за этим в том режиме, в котором бы хотелось", – пояснил Песков.

Он добавил, что первая половина сентября – это начало не только политического сезона, но и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода.

Ранее Песков сообщил, что формат проведения прямой линии с Владимиром Путиным в этом году будет зависеть от ситуации с коронавирусом. По его словам, в Кремле будут ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора.

Официальный представитель Кремля сообщал, что даты прямой линии еще не определены, однако мероприятие может быть перенесено на осень.

Песков также отмечал, что осенью Путин планирует нанести несколько рабочих визитов в зарубежные страны. По словам пресс-секретаря президента РФ, в настоящее время ведется подготовка к этим поездкам, при этом он не стал анонсировать конкретные направления.