В Кремле заявили, что сроки проведения прямой линии с Путиным еще не определены

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Даты прямой линии с Владимиром Путиным еще не понятны, однако мероприятие может быть перенесено на осень. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, они пока не сформулированы. <...> Будем все-таки определять с учетом, в первую очередь, мнения самого президента. Я тоже не исключаю, что как-то это уже уйдет или на осень, или на другое время. В общем будем смотреть", – сказал он ТАСС.

Ранее сообщалось, что решение о формате участия Владимира Путина в саммите G20, который состоится в ноябре, будет принято позже.

До этого стало известно, что главу РФ пригласили на саммит G20, который состоится с 15 по 16 ноября на Бали. Об этом сообщила министр финансов председательствующей в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати.

Песков, комментируя приглашение, рассказал, что Путин поедет на саммит G20 сам или кого-то делегирует. Он отметил, что участие России может быть в любом формате.

