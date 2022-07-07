Послание президента Федеральному собранию может быть отложено до осени – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию может быть отложено на осень.

"Этого нельзя исключать", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в четверг.

Ранее сообщалось, что дата выступления главы государства с посланием Федеральному собранию РФ пока не определена, однако его планируется провести в этом году.

Позднее пресс-секретарь заявил, что выступление главы президента на Петербургском международном экономическом форуме нельзя сравнивать с посланием Федеральному собранию.

