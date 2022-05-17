Путин выступит с посланием Федеральному собранию в этом году – Песков

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Дата выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию РФ пока не определена, однако его планируется провести в этом году, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Оно должно состояться в этом году. Даты пока нет", – приводит его слова "Интерфакс".

В последний раз Песков отвечал на вопрос о дате оглашения послания президента РФ Федеральному собранию 11 мая, отметив, что она пока не утверждена.