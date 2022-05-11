Дата послания президента РФ Федеральному собранию пока не утверждена – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата послания главы государства Федеральному собранию еще не утверждена, передает ТАСС.

"Нет, не появилась", – заявил представитель Кремля в ответ на вопрос, появилась ли новая информация о проведении мероприятия.

В прошлый раз Дмитрий Песков высказывался по данной теме в апреле. Тогда он также подтвердил, что дата выступления президента не определена.

Накануне Владимир Путин провел совещание по вопросам борьбы с лесными пожарами в России. Глава государства призвал обсудить и принять дополнительные решения для профилактики и ликвидации возгораний.