Песков сообщил о переносе прямой линии с Путиным

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея проведения ежегодной прямой линии президента востребована, но мероприятие состоится "чуть позже". Об этом он сообщил ТАСС.

По словам представителя Кремля, "сейчас очень много более важных мероприятий у президента".

Ранее Песков заявил, что ведется "рутинная подготовка" прямой линии с Путиным, но точные сроки ее проведения не определены. Представитель СМИ также уточнил, будет ли глава государства общаться с жителями Донбасса во время прямой линии.

Песков ответил, что это может не произойти, поскольку утверждение о прямой линии в июне также не соответствует действительности.

До этого Дмитрий Песков заявлял, что прямая линия с главой государства состоится после Петербургского экономического форума. Тогда представитель Кремля также не назвал конкретные даты.