Песков сообщил о подготовке прямой линии с Владимиром Путиным

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Прямая линия с Владимиром Путиным в этом году планируется. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока дат нет, но предварительная подготовка ведется", – сказал он.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очном формате. Мероприятие состоится 17 июня.

Кроме того, Песков сообщил, что дата выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию РФ пока не определена, однако его планируется провести в этом году.