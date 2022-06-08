Песков сообщил, что прямая линия с Путиным состоится не раньше июля

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда может быть организована ежегодная прямая линия россиян с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

"Прямая линия не может состояться в этом месяце", – заявил представитель Кремля на вопрос журналиста о возможном проведении мероприятия в июне.

Представитель СМИ также уточнил, будет ли глава государства общаться с жителями Донбасса во время прямой линии. Песков ответил, что это не может произойти, поскольку утверждение о прямой линии в июне также не соответствует действительности.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в настоящий момент ведется "рутинная подготовка" прямой линии с Путиным, но точные сроки ее проведения не определены.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что прямая линия с главой государства состоится после Петербургского экономического форума. Тогда представитель Кремля также не назвал конкретные даты.