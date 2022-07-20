Формат прямой линии с Путиным будет зависеть от ситуации с COVID-19 – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат проведения прямой линии с Владимиром Путиным в этом году будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

По его словам, в Кремле будут ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора.

"Пока не знаем. <...> Вы видите, как она (ситуация с COVID-19. – Прим. ред.) меняется в мире, вы видите темпы роста в разных странах. Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может. Поэтому мы каждый раз должны оглядываться на наших специалистов и будем это делать и дальше", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что даты прямой линии еще не определены, однако мероприятие может быть перенесено на осень.

Песков также отмечал, что осенью Путин планирует нанести несколько рабочих визитов в зарубежные страны. По словам пресс-секретаря президента РФ, в настоящее время ведется подготовка к этим поездкам, при этом он не стал анонсировать конкретные направления.