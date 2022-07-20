Формат прямой линии с Путиным будет зависеть от ситуации с COVID-19 – Песков

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что формат проведения прямой линии с Владимиром Путиным в этом году будет зависеть от ситуации с коронавирусом.
По его словам, в Кремле будут ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора.
"Пока не знаем. <...> Вы видите, как она (ситуация с COVID-19. – Прим. ред.) меняется в мире, вы видите темпы роста в разных странах. Что будет у нас, наверное, точно никто сказать не может. Поэтому мы каждый раз должны оглядываться на наших специалистов и будем это делать и дальше", – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее официальный представитель Кремля сообщал, что даты прямой линии еще не определены, однако мероприятие может быть перенесено на осень.
Песков также отмечал, что осенью Путин планирует нанести несколько рабочих визитов в зарубежные страны. По словам пресс-секретаря президента РФ, в настоящее время ведется подготовка к этим поездкам, при этом он не стал анонсировать конкретные направления.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: