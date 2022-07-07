Песков заявил, что Путин пока не планирует уходить в отпуск

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пока не планирует уходить в отпуск, он продолжает работать. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, у президента России нет летних каникул, как нет их и у депутатов.

"Если удастся урвать свободные деньки, мы будем вас информировать. Пока таких планов нет", – приводит слова Пескова "Газета.ру".

Ранее Песков сообщил, что даты прямой линии с Путиным еще не понятны, однако мероприятие может быть перенесено на осень. По его словам, их будут определять с учетом мнения самого президента.

