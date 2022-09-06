Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года – Песков

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Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию до конца года. Об этом в интервью РБК сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что обязательно состоится и прямая линия с российским лидером. При этом со временем эфира пока не определились.

В конце июля Песков сообщил, что формат проведения прямой линии с президентом в этом году будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Тогда отмечалось, что в Кремле будут ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора.

