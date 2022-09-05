Кремль пока не определился с датами прямой линии и пресс-конференции Путина

Фото: kremlin.ru/events

Кремль пока не определился с датами прямой линии, большой пресс-конференции и послания Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель Кремля не исключил, что прямая линия с главой государства может быть объединена с его ежегодной пресс-конференцией и состояться ближе к зиме. Песков отмечал, прецедент объединения двух мероприятий уже был.

До этого пресс-секретарь президента сообщал, что общение Путина с гражданами состоится не раньше осени. Он также указывал, что формат проведения прямой линии будет зависеть от ситуации с коронавирусом. По его словам, в Кремле будут ориентироваться на рекомендации Роспотребнадзора.

В понедельник, 5 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не требуется введение дополнительных ограничений из-за коронавируса. Она также добавила, что в столичных регионах – Москве, Санкт-Петербурге и Московской области – пиковые значения по COVID-19 уже пройдены.

В этот же день Песков заявил, что россияне научились жить в условиях коронавируса, в том числе организовывать в такой обстановке крупные мероприятия. Он отметил, что ситуация с COVID-19 учитывалась при подготовке ВЭФ. На мероприятии принимаются все необходимые меры для безопасности гостей, в том числе президента.