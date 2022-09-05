Песков заявил, что россияне научились жить в условиях коронавируса

Фото: kremlin.ru
Россияне научились жить в условиях коронавируса, в том числе организовывать в такой обстановке крупные мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии Восточного экономического форума.
"Все-таки уже третий год идет (пандемия. – Прим. ред.), и мы научились <...> принимать меры, научились в условиях ковида проводить крупные мероприятия и продолжим это делать", – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что ситуация с COVID-19 учитывалась при подготовке ВЭФ. На мероприятии принимаются все необходимые меры для безопасности гостей, в том числе президента.
Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. 7 сентября в рамках мероприятия состоится пленарная сессия, участие в которой примет Владимир Путин, а также председатели кабминов Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не требуется введение дополнительных ограничений из-за коронавируса. Она также добавила, что в столичных регионах – Москве, Санкт-Петербурге и Московской области – пиковые значения по COVID-19 уже пройдены.
Эксперт допустил рост заболеваемости COVID-19 через 1–2 недели после Дня знаний
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: