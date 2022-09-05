Песков заявил, что россияне научились жить в условиях коронавируса

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Россияне научились жить в условиях коронавируса, в том числе организовывать в такой обстановке крупные мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии Восточного экономического форума.

"Все-таки уже третий год идет (пандемия. – Прим. ред.), и мы научились <...> принимать меры, научились в условиях ковида проводить крупные мероприятия и продолжим это делать", – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что ситуация с COVID-19 учитывалась при подготовке ВЭФ. На мероприятии принимаются все необходимые меры для безопасности гостей, в том числе президента.

Восточный экономический форум проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. 7 сентября в рамках мероприятия состоится пленарная сессия, участие в которой примет Владимир Путин, а также председатели кабминов Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не требуется введение дополнительных ограничений из-за коронавируса. Она также добавила, что в столичных регионах – Москве, Санкт-Петербурге и Московской области – пиковые значения по COVID-19 уже пройдены.

