В столичных регионах пройдены пиковые значения по COVID-19 – Попова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Москва, Санкт-Петербург и Московская область прошли пиковые значения по COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что столичные регионы стали лидерами по снижению уровня заболеваемости за последнюю неделю.
"66 субъектов РФ сегодня демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах – стабильная ситуация, и в 17 идет снижение", – приводит ее слова РИА Новости.
Попова подчеркнула, что уровень коллективного иммунитета в стране достаточно высокий, введение дополнительных ограничительных мер не требуется, важно соблюдать уже существующие. По ее словам, текущая эпидемиологическая ситуация имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения.
В середине августа Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к ношению масок в местах массового скопления людей в регионах с недельной заболеваемостью коронавирусом более 50 человек на 100 тысяч населения.
Также территориальным органам ведомства было дано поручение активизировать разъяснительную работу с населением, особое внимание уделив людям от 65 лет и пациентам с хроническими заболеваниями.
Ранее профессор, доктор медицинских наук и заместитель президента РАН Геннадий Онищенко заявил, что в России стоит ожидать рост заболеваемости коронавирусом. Он считает, что причинами распространения станет старт учебного года и возвращение взрослых жителей страны после летних отпусков. По словам специалиста, повлияет и резкое понижение температуры воздуха.
Попова заявила о необходимости соблюдать нормативы по охвату тестированием на COVID-19
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