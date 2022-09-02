В ГД не рассматривают введение коронавирусных ограничений в отношении депутатов – СМИ

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В отношении депутатов Госдумы не прорабатывается введение ограничительных мер, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аппарате нижней палаты парламента.

"Распространение масочного режима на депутатов, их помощников и посетителей Госдумы в настоящий момент не обсуждается. Все решения по соответствующим антиковидным мерам могут быть приняты только Советом Госдумы в случае постановки вопроса", – отметил он.

По словам собеседника агентства, ограничения были возобновлены только для сотрудников аппарата из-за увеличения числа выявленных случаев заболевания среди них, а также для обеспечения работоспособности аппарата Госдумы в период подготовки к началу работы осенней сессии.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что одновременное введение ограничительных мер против коронавируса во всех субъектах РФ нецелесообразно. По его словам, каждый регион должен принимать самостоятельное решение о введении антиковидных мер, исходя из локальной эпидемической обстановки.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.

