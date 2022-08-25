В Госдуме оценили эффективность введения масочного режима для населения

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Эффективность масочного режима не доказана, поэтому его введение не может оказать влияния на распространение COVID-19, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР). Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я, как парламентарий, считаю, что с учетом того, что эффективность масочного режима и введение этого масочного режима, она никак не доказана, по крайней мере для меня. Кому-то это очевидно, но я считаю, как ученый, как врач, и, мне кажется, здесь должна быть все-таки какая-то доказательная медицина в этом направлении", – рассказал Леонов.

Депутат подчеркнул, что на сегодняшний день коронавирус эволюционировал и зараженные им люди переносят заболевание легче.

Леонов подчеркнул, что окончательное решение о возобновлении масочного режима, а также о других ограничениях будет принимать Роспотребнадзор.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что одновременное введение ограничительных мер против коронавируса во всех субъектах РФ нецелесообразно. По его словам, каждый регион должен принимать самостоятельное решение о введении антиковидных мер, исходя из локальной эпидемической обстановки.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с высокой заболеваемостью коронавирусом. Глава ведомства Анна Попова поручила территориальным органам ведомства усилить разъяснительную работу с населением, особенно в группах риска.