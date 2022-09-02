Инфекционист объяснил, почему не нужно переводить школьников на удаленку из-за COVID-19

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Российским властям не следует переводить школьников на дистанционный формат обучения в условиях новой волны коронавируса, поскольку эта мера не способна надежно защитить детей от инфекции, заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков. Об этом сообщает "Лента.ру".

"Очередная удаленка только сломает привычную систему обучения, но не защитит от заражения в достаточной степени. Так и или иначе все столкнутся с ковидом. Удаленка только может отодвинуть это на определенный, впрочем не очень существенный срок", – сказал он.

Поздняков пояснил, что симптомы коронавируса стали все больше напоминать обычную респираторную инфекцию, поэтому COVID-19 протекает нетяжело. По его словам, коронавирусная инфекция перестала представлять для детей высокую опасность после распространения штамма "Омикрон".

"После "Омикрона" у детей не отмечается развитие мультисистемного воспалительного синдрома, как было год назад. Скорее всего, ковид в эту волну и дальше будет проявляться, как обычная респираторная инфекция", – полагает Поздняков.

Также он отметил, что вакцинацию школьников следовало проводить в условиях минимальной заболеваемости. В текущих же условиях непривитым школьникам необходимо по возможности избегать больших скоплений людей, а родители должны обеспечить им стабильный восьмичасовой сон и полноценное питание для поддержания иммунитета, добавил Поздняков.

Ранее научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев предположил, что рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти через 1–2 недели после Дня знаний. По словам Зверева, у детей коронавирус чаще всего протекает в бессимптомной форме, однако есть риск, что они могут заразить родителей.