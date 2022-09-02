Эксперт допустил рост заболеваемости COVID-19 через 1–2 недели после Дня знаний

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Научный руководитель ФГБНУ "Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова" Виталий Зверев предположил, что рост заболеваемости коронавирусом в России может произойти через 1–2 недели после Дня знаний.

"Не только ковидом, но и всеми респираторными [инфекциями] я думаю, что через пару недель, через неделю, будет рост. <...> Но я не думаю, что все это будет так страшно", – приводит слова эксперта ТАСС.

По словам Зверева, у детей коронавирус чаще всего протекает в бессимптомной форме, однако есть риск, что они могут заразить родителей.

"Конечно, они принесут все это родителям. Да, будет подъем [заболеваемости], но не будет таких волн", – заключил специалист.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что увеличение числа случаев заражения COVID-19 связано с переходом в благоприятный для распространения вируса сезон. По его словам, риски заражения в настоящее время высокие.

До этого эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев заявил, что одним из основных симптомов коронавируса новой волны стала головная боль. Он добавил, что вирус приспосабливается к организму, в связи с чем все большее количество людей переносят заболевание в легкой форме.

