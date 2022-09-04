В Кремле заявили, что у Путина после ВЭФ запланировано совещание по экономике

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У Владимира Путина после Восточного экономического форума запланировано совещание также по экономике. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"После возвращения из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам в более широком контексте", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что вместе с Владимиром Путиным 7 сентября в пленарной сессии ВЭФ будут участвовать председатели кабминов Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Отмечалось, что также на мероприятие прибудут председатель Временного правительства, главнокомандующий ВС Мьянмы Мин Аун Хлайн и руководитель постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу.

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

