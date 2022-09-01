На Восточный экономический форум в РФ приедут делегации из недружественных стран

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Делегации из недружественных стран, в частности Южной Кореи и Японии, приедут на Восточный экономический форум. Об этом сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Я вообще убежден и точно знаю, что в недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку <...>, потому что они сами живут десятилетиями в условиях ограниченного суверенитета", – сказал министр в интервью РИА Новости.

Чекунков считает, что для Сеула и Токио сотрудничество с Москвой – это судьба из-за соседства друг с другом, а также сильных экономических и исторических связей.

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Как рассказал ранее Чекунков, участие в ВЭФ также примет делегация из КНР. По словам министра, Россия намерена предложить китайской стороне создать зону свободной торговли на острове Большой Уссурийский.

Ранее сообщалось, что посол РФ в Токио Михаил Галузин призвал власти Японии прекратить демонтаж связей с Россией, поскольку он не принесет никаких выгод самому островному государству. Так дипломат прокомментировал решение японского правительства продолжить санкционное давление на Россию в связи с текущими событиями на Украине.