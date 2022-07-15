Россия ввела санкции против 384 японских депутатов

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Россия в качестве ответной меры ввела санкции против 384 депутатов палаты представителей японского парламента. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"В связи с введением в апреле сего года правительством Японии персональных санкций в отношении многочисленной группы депутатов Государственной думы <...> принято решение запретить с 14 июля сего года въезд в Россию 384 членам палаты представителей парламента Японии", – говорится в заявлении.
Отмечается, что парламентарии придерживаются недружественной по отношению к России позиции, предъявляя безосновательные обвинения в контексте спецоперации на Украине.
В конце июня Россия ввела санкции против 25 граждан США. В МИД РФ объяснили решение постоянно расширяющимися санкциями США против российских политических и общественных деятелей. В список лиц, которым запрещен въезд в Россию, попали участники так называемой группы "Макфол-Ермак", а также супруга и дочь действующего президента страны.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Япония ввела санкции против Московского кредитного банка и Россельхозбанка
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