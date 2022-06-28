Россия ввела санкции против 25 граждан США за русофобию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия ввела санкции против 25 граждан США, включая супругу и дочь американского президента, сообщили в МИД РФ.
В министерстве подчеркнули, что эти меры стали ответом на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей.
"В стоп-лист вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол-Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена", – говорится в сообщении.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что эффект от введенных против России санкций проявится в ежедневной жизни граждан РФ. Он отметил, что не хотел бы, чтобы вводимые меры сказывались на простых россиянах, и в то же время признал, что они будут только усугублять ситуацию в стране.
Власти Соединенных Штатов приняли решение о введении антидемпинговых пошлин на азотные удобрения из России по итогам анализа поставок, осуществлявшихся с апреля 2020 года по март 2021 года.
По данным Минфина США, средневзвешенная демпинговая разница для группы компаний "Акрон" составляет около 8%, при этом для компаний "Азот", "Невинномысский Азот" и EuroChem данный показатель составляет 23,9%, "КуйбышевАзот" и ГК "Азот" – более 122.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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