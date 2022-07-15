Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового и химического секторов РФ

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Власти Канады ввели очередные санкции в отношении нефтегазового, химического и промышленного секторов экономики РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте канадского МИД.

В документе отмечается, что внесены дополнительные поправки в положения об особых экономических мерах (Россия), запрещающие предоставление двух производственных услуг российской нефтегазовой, химической и обрабатывающей промышленности. В частности, в список добавлены восемь новых отраслей из этих секторов.

Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявляла, что Оттава планирует расширить антиросскийские санкции. Уточняется, что новые ограничительные меры планируют применять к трубопроводному и наземному транспорту, а также производству металлов, компьютерного и электронного оборудования.

8 июля Канада включила в санкционный список Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, официального представителя МИД РФ Марию Захарову, журналистку Екатерину Андрееву и других. В общей сложности под ограничительные меры подпали 29 физических и 15 юридических лиц из России, в том числе информационное агентство Regnum и Роскомнадзор.

Позже в посольстве РФ в Оттаве, комментируя данные санкции, заявили, что очередные ограничительные меры Канады являются хамством, на которое будет дан ответ. В диппредставительстве отметили, что новый выпад канадского премьер-министра Джастина Трюдо против Москвы еще раз подтверждает бессилие официальной Оттавы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

