Посол РФ призвал Японию прекратить демонтаж двусторонних отношений

Фото: depositphotos/ruskpp
Решение правительства Японии продолжить санкционное давление на Россию в связи с текущими событиями на Украине является недружественным шагом, снижающим вероятность возвращения отношений двух стран в нормальное русло, заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.
"Шаг недружественный, недальновидный и контрпродуктивный. На последовательно осуществляемую спецоперацию Вооруженных сил России на Украине он никак не повлияет, экономика нашей страны все эти рестрикции и далее будет выдерживать, а вот перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло он, безусловно, еще более отдаляет", – сказал дипломат.
Галузин призвал власти Японии прекратить демонтаж связей между Москвой и Токио, поскольку он не принесет никаких выгод самому островному государству.
В июле Япония расширила санкции против России и Белоруссии. В частности, Токио ввел ограничительные меры против еще 90 организаций и физлиц двух стран. Список включает 57 россиян и 6 организаций из РФ, в том числе вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина.
Кроме того, с 5 сентября Япония запретит предоставлять России услуги по бухучету, консалтингу и аудиту.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Новости последнего часа: РФ ввела санкции в отношении 384 депутатов парламента Японии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: