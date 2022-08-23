Посол РФ призвал Японию прекратить демонтаж двусторонних отношений

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Решение правительства Японии продолжить санкционное давление на Россию в связи с текущими событиями на Украине является недружественным шагом, снижающим вероятность возвращения отношений двух стран в нормальное русло, заявил посол РФ в Токио Михаил Галузин. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

"Шаг недружественный, недальновидный и контрпродуктивный. На последовательно осуществляемую спецоперацию Вооруженных сил России на Украине он никак не повлияет, экономика нашей страны все эти рестрикции и далее будет выдерживать, а вот перспективы возвращения российско-японских отношений в нормальное русло он, безусловно, еще более отдаляет", – сказал дипломат.

Галузин призвал власти Японии прекратить демонтаж связей между Москвой и Токио, поскольку он не принесет никаких выгод самому островному государству.

В июле Япония расширила санкции против России и Белоруссии. В частности, Токио ввел ограничительные меры против еще 90 организаций и физлиц двух стран. Список включает 57 россиян и 6 организаций из РФ, в том числе вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина.

Кроме того, с 5 сентября Япония запретит предоставлять России услуги по бухучету, консалтингу и аудиту.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

