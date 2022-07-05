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Япония расширила санкции против России и Белоруссии. Об этом со ссылкой на японское министерство финансов сообщает ТАСС.

В частности, Токио ввело ограничительные меры против еще 90 организаций и физлиц двух стран. Список включает 57 россиян и 6 организаций из РФ, в том числе вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко и виолончелиста Сергея Ролдугина.

Кроме того, с 5 сентября Япония запретит предоставлять России услуги по бухучету, консалтингу и аудиту. Также японский кабмин утвердил запрет на импорт российского золота.

В конце июня премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе саммита G7 заявлял, что Токио расширит индивидуальные и экспортные санкции против российских физических лиц и организаций. Он сообщал, что Япония намерена заморозить активы 70 физических и юридических лиц из РФ, а также ввести дополнительные экспортные санкции в отношении еще 90 российских организаций, связанных с оборонным сектором.

До этого сообщалось, что Япония вводит запрет на поставки в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров в рамках нового пакета санкций в связи с решением японского кабмина о введении запрета на поставку в РФ продукции, способствующей укреплению промышленной инфраструктуры.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

