Японский производитель точного машинного оборудования вышел из бизнеса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Японская корпорация – производитель точного машинного оборудования DMG Mori Seiki полностью вышла из российского бизнеса, сообщает газета Asahi со ссылкой на президента компании Масахико Мори.

"Мы должны следовать воле правительств Германии, Японии, США. Нам остается только надеяться на достижение мира и подчиняться правилам", – отметил Мори.

По его словам, данный шаг связан с возможностью подпасть под антироссийские санкции, так как производимые корпорацией станки могут быть использованы в военных целях.

Таким образом, DMG Mori Seiki приняла решение закрыть сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве, порядка 270 сотрудников были уволены.

По данным издания, компания реализовала свою продукции в России на 60 миллионов долларов в 2021 финансовом году, что составляет около 2% ее доходов.

Ранее сообщалось, что Япония расширила список товаров и технологий, запрещенных к импорту в Россию.

В японском ведомстве уточнили, что в данный перечень попадут в том числе 3D-принтеры, а также оборудование для проведения квантовых вычислений. Запрет на поставки одобрен кабмином Японии и вступил в силу 20 мая.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

