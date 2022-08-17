РФ уведомила компании Японии о переводе проекта "Сахалин – 2" новому оператору – СМИ

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Некоторые компании Японии получили официальное уведомление от России о переводе проекта "Сахалин – 2" новому оператору, сообщает медиакорпорация Nikkei.

По информации издания, речь идет о компаниях, закупающих сжиженный природный газ. В частности, Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co.

Представители первой компании заявили, что получили от РФ уведомление. Представители второй сообщили, что получили официальный запрос на подписание контракта с новым оператором.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии заявил, что, по его мнению, в проекте "Сахалин – 2" при новом операторе должны остаться компании Mitsubishi и Mitsui.

Указ, согласно которому оператор нефтегазового проекта Sakhalin Energy должен быть сменен на новое юрлицо, был подписан Владимиром Путиным 30 июня. 2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора проекта "Сахалин – 2" с регистрацией в Южно-Сахалинске.