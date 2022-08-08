В Японии заявили о намерении сохранить доли в проекте "Сахалин – 1"

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Япония намерена сохранить доли своих компаний в проекте "Сахалин – 1", заявил министр экономики, торговли и промышленности Укоити Хагиуда на пресс-конференции.

Так он прокомментировал указ Владимира Путина от 5 августа, запрещающий до конца текущего года сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в стратегических компаниях России, включая "Сахалин – 1".

"Нам известно об указе российского президента, мы понимаем, что до конца года сделки с акциями и прочими активами "Сахалин – 1" станут невозможны. <...> Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет", – приводит слова японского министра РИА Новости.

Хагиуда добавил, что сейчас Токио уточняет некие детали. Он также заявил, что "Сахалин – 1" является для Японии важным источником поставок нефти за пределами Ближнего Востока.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии заявил, что, по его мнению, компании Mitsubishi и Mitsui должны остаться в проекте "Сахалин – 2" при новом операторе.

Указ, согласно которому оператор нефтегазового проекта Sakhalin Energy должен быть сменен на новое юрлицо, был подписан Владимиром Путиным 30 июня. 2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора проекта "Сахалин – 2" с регистрацией в Южно-Сахалинске.