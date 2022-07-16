Правительство Японии настроено на сохранение своей доли в проекте "Сахалин-2"

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Правительство Японии настроено сохранить свою долю в проекте "Сахалин-2", сообщило агентство Киодо со ссылкой на источник в правительстве.

В материале уточняется, что в настоящее время идут согласования с японскими компаниями – участниками проекта. При этом агентство отмечает, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны.

Ранее РФ приостановила соглашение с Японией о промысле морских живых ресурсов. В комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой отмечалось, что в Токио "замораживают" выплаты в области промысла морских живых ресурсов по договору, заключенному еще в 1998 году.

Также в Financial Times написали, что Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" проучил весь энергетический сектор Запада. По мнению издания, передача активов стране является предупреждением для производителей топлива из недружественных государств, пытающихся оперативно продать собственные активы.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

