Путин одним указом щелкнул по носу Запад и Британию – СМИ

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Владимир Путин решением о специальных экономических мерах в отношении месторождений "Сахалина-2" проучил энергетический сектор Запада, сообщает Financial Times.

В материале говорится, что передача активов стране является предупреждением для производителей топлива из недружественных государств, пытающихся оперативно продать собственные активы.

"Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5% акций", – отмечается в материале.

При этом, как уточнили авторы статьи, Shell хорошо осознает все возможные риски. Так, если раньше она выражала надежды продать долю хотя бы китайским компаниям, таким как Cnooc или CNPC, то теперь задача стала сложнее. British Petroleum и Total Energies, которые обладают инвестициями в проектах разработки отечественных газовых месторождений, также есть над чем поразмыслить, заключили авторы.

Накануне Владимир Путин подписал указ, согласно которому компания Sakhalin Energy, выступающая оператором нефтегазового проекта "Сахалин-2", сменит юрлицо. Имущество компании будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.

Комментируя указ, заместитель генсекретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил, что в Токио изучают его возможные последствия. По его словам, власти Японии исходят из недопустимости ущемления прав страны в области полезных ископаемых.